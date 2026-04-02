تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 02-04-2026

يشهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السعر لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ليحاول حالياً تعويض جزء مما تكبده من خسائر مبكرة لهذا اليوم، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقابل من ذلك يتأثر السعر بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يعني نهاية تلك الموجة الإيجابية في الفترة القريبة المقبلة.