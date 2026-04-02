تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 02-04-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليخرج من نطاق تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، ولكن سرعان ما ارتد ارتفاعاً مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.