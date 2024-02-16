"متفوقاً على دي بروين".. دييجو جوتا لاعب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز لاعب ليفربول دييجو جوتا بجائزة لاعب شهر يناير بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق جوتا على كلا من "كونور برادلي زميله في ليفربول، كيفين دي بروين (لاعب مانشستر سيتي، ريتشارليون (لاعب توتنهام)، وإيلا أديبايو (لاعب لوتون تاون)، بالإضافة إلى جابريل ماجالهايس ( لاعب أرسنال).

وشارك جوتا رفقة فريق ليفربول هذا الشهر في ثلاث مباريات، تمكن خلالهما من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحصد فيها النجم البرتغالي على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي، منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2020.