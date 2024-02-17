اخبار الرياضه

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض مواجهة جديدة في امام رايو فاليكانو مساء الاحد على ملعب استاد كامبو دي فوتبول دي فايكاس، لحساب لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

ويبحث ريال مدريد عن مواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني بهدف الحفاظ على صدارة الليجا، ومحاولة توسيع الفارق مع جيرونا صاحب المركز الثاني في حالة تعثره حيث يعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز الرابع عشر بـ24 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو 

تنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو مساء يوم الأحد المقبل على ملعب استاد كامبو دي فوتبول دي فايكاس، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت ، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات .
وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية،  مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، عبر قناة bein sports premium.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا