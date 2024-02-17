قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، ،القائمة المستدعاة لمواجهة رايو فاييكانو على ملعب الأخير في إطار مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

ويظهر في قائمة ريال مدريد وجه جديد وهو قلب الدفاع، جاكوبو رامون، صاحب الـ 19 عامًا في ظل غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابات المختلفة.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب في البطولة برصيد 61 نقطة وبفارق 5 نقاط عن جيرونا الوصيف قبل مباراة الغد أمام رايو فاييكانو بينما يأتي رايو فاييكانو في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة بعد خوضه 24 جولة.

قائمة ريال مدريد أمام رايو فاييكانو

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، دييجو بينيرو.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فرنانديز، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، جاكوبو رامون.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.