رايو فاييكانو يعرقل ريال مدريد ويفرض عليه التعادل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: فرض رايو فاييكانو التعادل بهدف لمثله على ريال مدريد متصدر الليجا في مباريات الجولة الـ25 لليجا، وعلى الرغم من أن التعادل لم يبعد الريال عن الصدارة، إلا أنه لم يتمكن من حصد نقاط المباراة كاملة، مكتفياً بنقطة واحدة، الأمر الذي يثير التساؤلات عن تراجع تركيز الفريق في ظل ما يتردد عن اقتراب صفقة كيليان مبابي.

بالعودة للمباراة التي أقيمت اليوم، فقد حسم التعادل الإيجابى 1-1 مواجهة فريق ريال مدريد ومضيفه رايو فاييكانو، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب "تيريزا ريفيرو".

افتتح خوسيلو التهديف لصالح ريال مدريد مبكراً فى الدقيقة 3 من الشوط الأول للمباراة، وتم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو، الأمر الذي عزز من ثقة النادي الملكي لحسم المباراة، إلا أن أحداثها لم تكتمل بالطريقة المتوقعة.

وحصل رايو فاييكانو على ركلة جزاء، سجل منها راؤول دي توماس هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 27، وشهدت المباراة طرد داني كارفاخال في الدقيقة 90+5، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط عن جيرونا الوصيف برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق فاييكانو، المركز الرابع عشر وفي رصيده 25 نقطة.