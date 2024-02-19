شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتسلم الرخص التدريبية A من الكاف لـ25 مدربًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم اتحاد الكرة الرخص التدريبية A التي حصل عليها 25 مدربا فى مصر خلال الفترة الماضية، فى ضوء تلبية شروط الكاف، وكان فى مقدمتهم وائل رياض مدرب منتخب الشباب، ومصطفى لطفي مدرب منتخب الشاطئية، ووليد سليمان نجم الأهلي السابق.

وأرسل الاتحاد الأفريقي رخص المدربين للاتحاد المصري، بعد استيفاء شروط السيستم الخاص بالدورات الأفريقية، دون تدخل أو تعديل في هذه الرخص.

وتسلم جميع المدربين الـ25 رخص تدريبهم بعد استلامها من الكاف، اليوم، بالتنسيق الذى تم بين إدارتي المدربين في اتحاد الكرة والكاف.

وشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة، هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.