هل يخوض الأهلي والزمالك 3 مباريات قمة فى نهاية فبراير؟.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يشهد الأسبوع المقبل منافسة شرسة بين القطبين على مستوى ألعاب الصالات محلياً، سواء على صعيد مستوى كرة اليد أو الطائرة للرجال والسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024.

22 فبراير قمة ختام المجمعة الأولى لنهائى سيدات اليد

تستضيف صالة نادى الشمس، فى الثامنة مساء الخميس المقبل، مواجهة الأهلى والزمالك فى ختام المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم الحالى، بعدما تم نقلها من صالة الزمالك لانشغالها.

26 فبراير قمة متوقعة فى السوبر المحلى للطائرة سيدات

ومن المنتظر أن يشهد يوم 26 فبراير الجارى قمة منتظرة بين الأهلى والزمالك للسيدات فى حال التأهل لنهائى السوبر المحلى، حيث يقام دور نصف النهائى يوم 24 بين الأهلى مع الصيد والزمالك مع سبورتنج.

27 فبراير قمة متوقعة فى السوبر المحلى للطائرة رجال

فيما يشهد أيضاً الأسبوع المقبل قمة منتظرة بين الأهلى والزمالك يوم 27 فبراير الجارى، فى حالة التأهل إلى لنهائى السوبر المحلى، حيث يقام دور نصف النهائى يوم 25 من نفس الشهر الحالى بين الزمالك أمام بتروجت والأهلى مع طلائع الجيش.