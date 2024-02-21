إنتر ميلان يفوز على أتلتيكو مدريد بصعوبة في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدف نظيف في المباراة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق إنتر ميلان على نظيره أتليتكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا.

وجاء هدف إنتر ميلان الوحيد في المباراة عن طريق ماركو ارناوتوفيتش في الدقيقة 79، ليضع قدم في الدور ربع النهائي.

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وسيلاقي فريق انتر ميلان نظيره اتليتكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 13 مارس المقبل، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية.

وبدأ فريق إنتر ميلان مباراته ضد اتلتيكو مدريد بتشكيل مكون من:

سومير – باستوني – دي فرج – بافارد – دي ماركو – مخيتاريان – كالهانوجلو – باريلا – دراميان – تورام – لاوتارو.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

أوبلاك – لينو – هيرموسو – خيمينز – فيتسل – مولينا – ساؤول – كوكي – دي بول – جريزمان – يورينتي.