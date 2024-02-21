إنتر ميلان يخطف أتلتيكو مدريد بهدف في دوري أبطال أوروبا

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : حقّق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا على ضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني 1- 0 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف المباراة الوحيد البديل المخضرم النمساوي ماركو أرنوتوفيتش (79).

وتقام مباراة الإياب في العاصمة الاسبانية مدريد في 13 أذار(مارس).

ودخل اتلتيكو اللقاء بهدف إحياء موسمه حيث يحتل حالياً المركز الرابع في الدوري الإسباني، فيما خرج من كأس إسبانيا من الدور نصف النهائي وكذلك من مسابقة الكأس السوبر الإسبانية.

أفضل أيام الإنتر

يعيش "نيراتزوري" المتوج بلقب المسابقة القارية الأم ثلاث مرات ووصيف الموسم الماضي، أفضل أيامه حيث يتربع على عرش صدارة الدوري الايطالي بفارق تسع نقاط مع مباراة مؤجلة على حساب يوفنتوس الثاني.

وخسر انتر نهائي المسابقة الموسم الماضي امام مانشستر سيتي الانكليزي، فيما يُعد اتلتيكو الفريق الوحيد الذي بلغ النهائي ثلاث مرات ولم يحرز اللقب.

وكان إنتر الطرف الأفضل من دون منازع في الشوط الاول، إلا انه فشل في ترجمة الفرص العديدة التي حصل عليها وهزّ شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وهدّد انتر مرمى منافسه من خلال فرصتين الاولى للفرنسي ماركوس تورام الذي تقدم بسرعة عالية قبل أن يمرر للمهاجم المتألق الارجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي اعترضه مدافعو اتلتيكو في الوقت المناسب قبل ان تُشكّل تسديدته خطورة على مرمى اوبلاك (39).

وكاد إنتر ينتزع التقدم بعد تبادل للكرة بين تورام ومارتينيس ونيكولو باريلا الذي اعادها الى الفرنسي لكن تسديدة الاخير انتهت بين أحضان الحارس (43).

تبديلات الشوط الثاني

واضطر المدرب سيموني إنزاغي لاخراج تورام في مستهل الشوط الثاني بسبب الاصابة والدفع بأرنوتوفيتش (46)، كما زجّ بالمدافع المونتينغري ستيفان سافيتش بدلا من الاوروغوياني خوسيه خيمينيس.

وتواصلت خطورة أصحاب الارض في الشوط الثاني حيث كاد البديل أرنوتوفيتش يفتتح التسجيل عندما مرّر له فيديريكو ديماركو كرة عرضية رائعة إلا أنّ تسديدته مرّت فوق المرمى (49).

وأعطى دخول المهاجم ألفارو موراتا ساوول نيغيس دفعاً كبيراً (54)، فحصل "روخيبلانكوس" على فرصتين لخطف التقدم في غضون دقيقة الا أنّ اللمسة الاخيرة بقيت مفقودة.

وبعد تبادل للتمرير بين أرنوتوفيتش ومارتينيس، أهدر الاول فرصة انفراده بالحارس حيث سدّد بشكل غريب فوق العارضة بسنتمترات قليلة (63).

واجبر سيميوني على استبدال نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان جراء تعرضه للاصابة في كاحله الايمن، ليحلّ مكانه الارجنتيني أنخل كوريا (78).

أرنوتوفيتش يحسم المباراة

عوّض أرنوتوفيتش اخفاقه السابق مانحاً انتر التقدم بعدما وصلت الكرة الى مارتينيس اثر هفوة دفاعية من أتلتيكو، فسدّد كرة تصدى لها اوبلاك ووصلت الى المهاجم النمسوي البالغ 34 عاماً الذي تابعها قوية داخل المرمى (79).

وفي محاولة للردّ، سدّد البرازيلي سامويل لينو كرة من مسافة بعيدة لكنها مرّت بجانب المرمى (80).

دورتموند يعود بالتعادل من هولندا

عاد بوروسيا دورتموند الألماني بتعادل من عقر دار أيندهوفن الهولندي 1-1 الثلاثاء، وذلك في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

افتتح دورتموند التسجيل عبر الهولندي دونيل مالن لاعب أيندهوفن السابق (24)، وأدرك أيندهوفن التعادل بفضل المخضرم لوك دي يونغ (56 من ركلة جزاء).

وتقام مباراة الإياب في 13 آذار (مارس) المقبل.

وتعود المواجهة الأخيرة بين الفريقين إلى 7 كانون الثاني (يناير) 2017، خلال مباراة ودية انتهت بفوز دورتموند على أيندهوفن 4 -1.

ولم يخسر أيندهوفن متصدر الدوري الهولندي سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 26 الاخيرة في مختلف المسابقات، وكانت على أرض فينورد 0 - 1 في ثمن النهائي الكأس، مقابل 19 فوزاً و6 تعادلات.

كما حافظ النادي الهولندي على سجله خالياً من الخسارة في عقر داره هذا الموسم في 18 مباراة في مختلف المسابقات، مع 15 فوزا و3 تعادلات.

وأجرى إدين ترزيتش مدرب دورتموند تغييرين على تشكيلته الأساسية، فوضع المدافع نيكلاس سوله ولاعب الوسط يوليان برانت على مقاعد البدلاء وزج بالثنائي ماتس هوملز والمهاجم مالن.

وعرف دورتموند كيف يخطف التقدم من فرصته الحقيقية الأولى في الشوط الأول، بفضل الهولندي مالن بعد تمريرة من النمساوي مارسيل سابيتسر عند حافة المنطقة، ليسدد بقدمه اليمنى كرة خدعت الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس بعدما اصطدمت بالمدافع الاميركي سيرجينو ديست واستقرت في الشباك (24)، وذلك بعد محاولتين فاشلتين (15 و17).

ورفض مالن الاحتفال بهدفه الـ 55 في 43 مباراة فقط مع دورتموند في مختلف المسابقات، احتراما لمشاعر جماهير فريق أيندهوفن الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2018 و2021.

أيندهوفن يتعادل

وعادل أيندهوفن من ثالث أهداف دي يونغ في المسابقة القارية الأم هذا الموسم بعدما سدد ركلة جزاء احتسبها الحكم اثر خطأ ارتكبه ماتس هوملز على الأميركي ماليك تيلمان وأكد صحته حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (56).

وخرج ماركو رويس والعائد الانكليزي جايدون سانشو ودخل برانت وماريوس وولف في الدقيقتين 62 و68 توالياً، من دون أن تتبدل النتيجة.