الميداني يكشف آخر التجهيزات لاستضافة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ومدير بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 الى 26 فبراير الحالي، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، عن آخر التجهيزات التي تم الاتفاق عليها قبل البطولة مع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الحسيني.

وقال الميداني أن الاتحاد يعمل في الفترة الحالية على استقبال الوفود بشكل جيد وتتم عملية التسكين داخل الفنادق المتفق عليها.

وأضاف الميداني بأنه تم تخصيص صالة خاصة بتدريب المنتخب المصري بالإضافة أيضا لصالات تدريب للمنتخبات الأخرى وذلك وفقا للجدول الزمني الخاص بالتدريبات.

وعن التجهيزات الخاصة بصالات البطولة أكد الميداني بأنه يتم الآن إجراء اللمسات الأخيرة بالصالات لاستقبال الوفود والانتهاء منها خلال الساعات المقبلة قبل انطلاق فعاليات البطولة.

وأشار مدير البطولة أن خطة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الحسيني، فيما يخص تكوين أجيال صاعدة، تسير بشكل جيد حيث سيتم الدفع ب8 لاعبين ولاعبات على صعيد سن 15 سنة ومثلهم على صعيد 17 و20 سنة ببطولة كأس العالم القادمة في مصر وذلك لاكتساب الخبرات، بالإضافة لتواجد 8 لاعبين ولاعبات فيما يخص الكبار.

وستشهد البطولة مشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة