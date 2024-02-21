ميدو: "كراجل زملكاوي لا أريد أن يلعب الأهلي في الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قال الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، عبر برنامجه "الريمونتادا"، إنه لا يريد أن يلعب النادي مبارياته مع الإسماعيلي في مدينة الإسماعيلية.

وأوضح: "كنت أول شخص أطلب أن يلعب الأهلي في الإسماعيلية، لكن الآن لا يجب أن يلعب الأهلي هناك، إذا لم تسيطر على الجماهير".

وأضاف: "كراجل زملكاوي لا أريد أن يلعب الأهلي في الإسماعيلية، وإذا حصل هذا ستحدث "مصيبة"، وهؤلاء ليسوا جماهير الإسماعيلي، أنا أعرفهم جيدا ولا يمكن أن يصدر منهم مثل هذا الفعل".

وشهدت مباراة الزمالك والإسماعيلي، قبل أمس، رفع جماهير الإسماعيلي لافتة تحمل: "الفارس الكداب".

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