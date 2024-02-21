موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم.. والقنوات الناقلة.. وموقف مشاركة صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، نظيره لوتون تاون في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24.

ويبحث ليفربول عن الفوز من أجل تعزيز موقعه في صدارة البريميرليج، حيث يتربع على القمة برصيد 57 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن آرسنال، بينما يحتل لوتون المركز الـ17 برصيد 20 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي 2023-24

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

كيليهير

كونور برادلي – إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون

أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - هارفي إليوت

إليوت – كودي جاكبو – لويس دياز

وخرج صلاح من التشكيل الأساسي لصحيفة ليفربول إيكو ولكن من المحتمل أن يجلس على مقاعد البدلاء وقد يستعين به مدربه كلوب إذا لزم الأمر ذلك وربما يفضل إراحته نهائيا وخروجه من قائمة الفريق الأساسية والاحتاطية للدفع به في نهائي كأس نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، أمام تشيلسي، مساء الأحد المقبل، على ملعب "ويمبلي".

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وسوف يتم نقل المباراة من خلالها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 2 لإذاعة لقاء مباراة ليفربول ولوتون تاون.

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة ليفربول ولوتون تاون إلى المعلق خالد الحدي.