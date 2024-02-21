العين الإماراتي يقصي بناساف وينتظر الفائز من النصر والفيحاء في آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق العين الإماراتي، من حجز بطاقة التأهل لـ الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه اليوم على فريق ناساف الأوزبكي.

وحقق العين فوزًا على ناساف الأوزبكي بنتيجة (2-1)، في المبارات التي جمعت بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب مركزي في نمانغان، ليتأهل العين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في انتظار الفائز من المواجهة السعودية بين النصر والفيحاء.

تفاصيل مباراة العين وناساف

نجح فريق ناساف من افتتاح التسجيل في الدقيقة 51، عن طريق أكمل موزغوفوي الذي تلقى تمريرة ركنية من بوبير عبد الوليكوف، ليسدد كرة يسارية في المربع، وتسكن الكرة الشباك في الزاوية اليسرى.

ورد العين سريعًا بهدف التعادل عن طريق لابا كودجوه في الدقيقة 55، بعد ركلة مقصية رائعة من منتصف منطقة الجزاء، لتستقر الكرة في الزاوية اليمنى العليا.

ووقع سفيان رحيمي على هدف انتصار العين في الدقيقة 90+2، بتسديدة بالقدم اليمنى في الزاوية اليسرى، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.