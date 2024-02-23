أبو العز: الاستقبال كان رائع لبعثة الزمالك في الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو أبو العز، رئيس الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخوض غدا التدريب على الملعب الفرعي للمباراة.

وقال أبو العز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "الفريق سيخوض تدريب الغد في العاشرة والنصف صباحا، والاستقبال كان رائع لنا في الجزائر وكل شيىء كان مرتب".

وأضاف: "أحمد فتوح تواجد معنا لاستكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، وحضور كابتن حسين لبيب التمرين الأخير قبل السفر حافز لنا جميعا لتحقيق الفوز".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريب الأول بمدينة عنابة، في الحادية عشر صباح اليوم الجمعة بتوقيت الجزائر، الثانية عشر بتوقيت مصر استعداداً للقاء أبو سليم الليبي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول في الجزائر، على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو 1956، والذي سيستضيف مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.