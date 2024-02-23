شكرا لقرائتكم خبر عن سماعات زيزو وضحك شيكا فى رحلة الزمالك إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وصول بعثة فريق الزمالك إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية، الاستقبال بالورود لأفراد البعثة، والتى يرأسها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك

ويظهر فى الصور التى نشرتها الصفحة الرسمية للزمالك، وصلة ضحك بين شيكابالا وأحد المتواجدين فى مطار الوصول، وتركيز أحمد زيزو بالسماعات، بينما التقط رئيس البعثة صورا مع وفد ابو سليم و جوزيه جوميز، بالورود التى تم استقبالهم بها.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريب الأول بمدينة عنابة، في الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة بتوقيت الجزائر، الثانية عشرة بتوقيت مصر استعداداً للقاء أبو سليم الليبي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول في الجزائر، على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو 1956، والذي سيستضيف مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.