الزمالك يعاقب شيكابالا بفرمان جوميز.. الحقيقة الكاملة

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك حقيقة طلب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول تحويل شيكابالا قائد الأبيض للتحقيق.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مباراة الزمالك ضد نظيره أبوسليم الليبي يوم الأحد الموافق 25 فبراير، على ستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات صحفية: “أتواجد في الجزائر منذ ثلاثة أيام، ولم أتواصل مع جوزيه جوميز من أجل تحويل شيكابالا للتحقيق”.

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وأضاف: “كل ما تردد بشأن تغيب شيكابالا عن مران الزمالك، وتحويله للتحقيق غير صحيح نهائيا”.

ويتواجد شيكابالا ضمن بعثة فريق الزمالك المتواجدة في الجزائر لخوض مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية.

قائمة الزمالك لمباراة أبوسليم في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عبد الرحمن نفاد.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – ترافيس موتيابا – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد حمدي – محمد عاطف – مهاب ياسر – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” .

الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف إبراهيم “أوباما ” – سامسون أكينيولا – ناصر منسي.