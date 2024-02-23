بـ162 مليون ريال.. لاعب يونايتد السابق على رادار الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يسعى نادي الهلال السعودي للتعاقد مع البرازيلي الرابع، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب ضم نيمار دا سيلفا ومواطنيه مالكوم ورينان لوديز.

وأشارت صحيفة " aspor" إلى أن الهلال دخل في مفاوضات للتعاقد مع البرازيلي فرديريكو رودريجيز سانتوس لاعب فنربخشة التركي الحالي ومانشستر يونايتد السابق.

ووفقا للتقرير، وضعت إدارة الهلال مبلغا ضخما لضم البرازيلي صاحب الـ30 عاما، وقيمته 40 مليون يورو، ما يقرب من 162 مليون ريال سعودي.

وانتقل سانتوس إلى فنربخشة التركي من مانشستر يونايتد، خلال الانتقالات الصيفية السابقة، مقابل 10 ملايين يورو.

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