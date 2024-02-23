شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى فى الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبى، المقرر لها بعد غد الأحد بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المحموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويسلط ”الخليج 365” فى سلسلة "س و ج" الذى يقدمها بشكل يومى الضوء على آخر استعدادات الفريق لمواجهة بطل ليبيا.

س: ما هي غيابات الزمالك أمام أبو سليم؟

ج: 1- مصطفى الزنارى (للإصابة)

2- محمود علاء (استبعاد فنى)

3- سيف جعفر (لعدم القيد فى القائمة الأفريقية)

4- ناصر ماهر (لعدم القيد في القائمة الأفريقية)

5- عبد الله السعيد (لعدم القيد في القائمة الأفريقية)

6- إبراهيم نداى (مزق في العضلة الضامة)

7- زياد كمال (مزق في العضلة الخلفية)

س: ما هي الوجوه الجديدة مع جوميز في الظهور الأول أفريقيا؟

ج: 1- عبد الرحمن نفاد (حارس مرمى)

2- ياسر حمد

3- أحمد فتوح

4- أحمد حمدى

5- محمد عاطف

6- مهاب ياسر

7- مصطفي شلبي

8- سامسون أكينيولا

9- ناصر منسي.

س: هل يجرى جوميز تعديلات على تشكيل الزمالك؟

ج: يدرس جوميز الدفع بأحمد حمدى بديلاً لـ عبد الله السعيد بسبب غياب الأخير عن اللقاء بسبب عدم قيده في القائمة الأفريقية،كما استقر الخواجة على الدفع بعمر جابر في الجبهة اليسرى بعد إصابة نداى في العضلة الضامة،والمفاضلة بين المثلوثى وسيد "نيمار" في الجبهة اليمنى.

س: هل يشارك أحمد فتوح مع الزمالك في مباراة أبو سليم ؟

ج: محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، أكد أن فتوح سيواصل البرنامج التأهيلي مع الفريق في الجزائر والذي تم وضعه له منذ تعرضه للإصابة، ليكون أكثر جاهزية للفترة المقبلة.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

س: من يحرس مرمى الزمالك فى مباراة أبو سليم؟

ج: استقر البرتغالى جوزيه على استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمى القلعة البيضاء فى مباراة أبو سليم الليبى.