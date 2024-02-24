شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد جميع مباريات الزمالك حتى الجولة الـ30 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حتى الجولة الـ30 من عمر المسابقة، ويرصد الخليج 365 مواعيد مباريات الزمالك حتى الجولة المعلنة، والتى جاءت كالتالى:

الجولة الـ 14.. الزمالك × الداخلية في تمام السابعة مساء الخميس 29 فبراير على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ 15.. الزمالك × الجونة في تمام التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 12 مارس على ملعب استاد الجونة

الجولة الـ17.. الزمالك × بلدية المحلة في تمام التاسعة والنصف مساء أحد يومي 3 ، 4 أبريل على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ18.. الزمالك × بيراميدز في تمام السابعة مساء الجمعة 19 إبريل على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الـ19..الزمالك × المقاولون العرب في تمام السابعة مساءً الأربعاء 24 إبريل على ملعب استاد المقاولون العرب

الجولة الـ20.. الزمالك × البنك الأهلي في تمام السابعة مساءً الخميس 2 مايو على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ21.. الزمالك × سموحة في تمام السابعة مساء الأحد 5 مايو على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة الـ22.. الزمالك × إنبي في تمام السابعة مساء الخميس 9 مايو على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ23.. الزمالك × زد في تمام السابعة مساء الثلاثاء 14 مايو على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ24.. الزمالك × مودرن فيوتشر في تمام السابعة مساء الخميس 23 مايو على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ25.. الزمالك × الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء الاثنين 27 مايو على ملعب استاد برج العرب

الجولة الـ26.. الزمالك × المصري في تمام السابعة مساء الاثنين 17 يونيو على ملعب استاد برج العرب

الجولة الـ27.. الزمالك × الأهلي في تمام السابعة مساء الثلاثاء 25 يونيو على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ28.. الزمالك × سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة مساء السبت 29 يونيو على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ29.. الزمالك × فاركو في تمام السابعة مساء الأربعاء 3 يوليو على ملعب استاد برج العرب

الجولة الـ30.. الزمالك × الإسماعيلي في تمام السابعة مساء الأحد 7 يوليو على ملعب استاد القاهرة

المباريات المؤجلة من الدور الأول

الجولة الـ 8.. الزمالك × الاتحاد السكندرى في تمام السابعة مساء الخميس 11 أبريل على استاد القاهرة

الجولة الـ10.. الزمالك × الأهلي في تمام السابعة مساء الإثنين 15 إبريل على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ 11.. الزمالك × سيراميكا في تمام السابعة مساء يوم الخميس 13 يونيو على استاد المقاولون

الجولة الـ12.. الزمالك × فاركو في تمام السابعة مساء الجمعة 21 يونيو على ملعب استاد القاهرة

الجولة الـ16 الزمالك × طلائع الجيش في تمام السابعة مساء الخميس 11 يونيو على ملعب استاد الكلية الحربية