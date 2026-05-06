انطلاق جلسات اليوم الثاني من فعاليات أسبوع التمويل بمركز دعم المنشآت بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت جلسات اليوم الثاني من فعاليات «أسبوع التمويل» التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تهدف من خلالها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والتمويلية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تشهد هذه الأسابيع دعوة للمنظومات والمنشآت العاملة في هذه القطاعات لعرض تجاربهم الناجحة ومسيرتهم في التغلب على التحديات التي واجهتهم.

وسلّطت جلسة «دور التمويل في تطوير المشاريع الثقافية في المملكة»، التي قدمتها مديرة إدارة الائتمان بالصندوق الثقافي دعاء الحواج، الضوء على دور الصندوق الثقافي في دعم ريادة الأعمال الثقافية، مشيرة إلى أنه تأسس لدعم القطاعات الثقافية المختلفة تحت مظلة وزارة الثقافة، ويشمل مشاريع ربحية (مستدامة)، وغير ربحية، وشبه ربحية.

وأكدت أن الصندوق يمثل مبادرة رئيسية لجمع الحلول المالية والتمكينية لرواد الأعمال في المجال الثقافي؛ بهدف تحقيق الاستدامة لمشاريعهم، حيث قدم دعمه لأكثر من 160 مشروعا ثقافيا، واستفاد منه أكثر من 1600 رائد أعمال، ومن أبرز البرامج التمويلية المتاحة، برنامج التمويل الثقافي الذي يعد الأول من نوعه في المملكة ويدعم مراحل البداية والتوسع للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما يقدم حلولا تمويلية مرنة بفترات سداد تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 3 سنوات، ويغطي التكاليف التشغيلية الأولية كما يقدم هوامش ربح تنافسية. وفي الجلسة الثانية، تحدث مدير صندوق استثماري في إحدى الشركات المالية عبدالعزيز العتيبي، عن «منهجيات اتخاذ القرار الاستثماري في صناديق رأس المال الجريء»، مستعرضا تجربة الشركة التي انطلقت في 2019، وتمكنت من تأسيس 10 صناديق استثمارية، مع تركيزها على القطاع التقني لما يتميز به من مرونة عالية في النمو.