شكرا لقرائتكم خبر "اتصال وإعلام" جامعة الملك فيصل ينهض بـ 15مشروعاً بحثياً في التحولات الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لصناعة المحتوى الصحافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحطيت مناقشة المشاريع البحثية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس عبر لجان علمية متخصصة، تضم نخبة من الأكاديميين والمشرفين، حيث تم تناول الاتصال المؤسسي ودوره في الاستدامة وتعزيز العلاقة مع المجتمع، إلى جانب موضوعات مرتبطة بالهوية الوطنية وصورة المؤسسات عبر المنصات الرقمية، وتأثير المحتوى الإعلامي في القيم والسلوكيات والوعي الاجتماعي، وصولاً إلى قضايا الأمن السيبراني والتسويق الرقمي.
وأوضح رئيس قسم الاتصال والإعلام، الدكتورعبدالعزيز بن عبداللطيف الحليبي، أن هذه المشاريع البحثية، كانت نتاج جهود متميزة عكست التزام القسم بتطوير منظومة الدراسات العليا، مؤكداًأ أن المشاريع المطروحة تمتاز بجدية الطرح ومعالجة قضايا حيوية تلامس الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الإعلامي، وتواكب في الوقت ذاته التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي والابتكار، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة المشهد الاتصالي بكفاءة واقتدار.
وبين أن هذه الجلسات العلمية تأتي في إطار حرص قسم الاتصال والإعلام على الارتقاء ببرامج الدراسات العليا، وربط نتاج الطلبة البحثي بالتحولات الاتصالية والإعلامية التي تشهدها المملكة، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبناء كوادر إعلامية وبحثية مؤهلة.
ونوه بأن الطلبة قدموا عرضاً علمياً لمشاريعهم، وسط نقاشات علمية أسهمت في إثراء الجوانب المنهجية والمعرفية، وتعزيز جودة المخرجات البحثية بما يواكب المستجدات في مجالات الاتصال والإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر "اتصال وإعلام" جامعة الملك فيصل ينهض بـ 15مشروعاً بحثياً في التحولات الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لصناعة المحتوى الصحافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.