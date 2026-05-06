"اتصال وإعلام" جامعة الملك فيصل ينهض بـ 15مشروعاً بحثياً في التحولات الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لصناعة المحتوى الصحافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت جامعة الملك فيصل ممثلة في فسم الاتصال والإعلام مناقشة 15 مشروعاً بحثياً لطلبة الماجستير برنامجي الاتصال الاستراتيجي، والإعلام المرئي والمسموع، والتي تناولت عدداً من القضايا الإعلامية والاتصالية المعاصرة، من أبرزها التحولات الرقمية في الصحافة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي.

وحطيت مناقشة المشاريع البحثية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس عبر لجان علمية متخصصة، تضم نخبة من الأكاديميين والمشرفين، حيث تم تناول الاتصال المؤسسي ودوره في الاستدامة وتعزيز العلاقة مع المجتمع، إلى جانب موضوعات مرتبطة بالهوية الوطنية وصورة المؤسسات عبر المنصات الرقمية، وتأثير المحتوى الإعلامي في القيم والسلوكيات والوعي الاجتماعي، وصولاً إلى قضايا الأمن السيبراني والتسويق الرقمي.

وأوضح رئيس قسم الاتصال والإعلام، الدكتورعبدالعزيز بن عبداللطيف الحليبي، أن هذه المشاريع البحثية، كانت نتاج جهود متميزة عكست التزام القسم بتطوير منظومة الدراسات العليا، مؤكداًأ أن المشاريع المطروحة تمتاز بجدية الطرح ومعالجة قضايا حيوية تلامس الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الإعلامي، وتواكب في الوقت ذاته التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي والابتكار، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة المشهد الاتصالي بكفاءة واقتدار.

وبين أن هذه الجلسات العلمية تأتي في إطار حرص قسم الاتصال والإعلام على الارتقاء ببرامج الدراسات العليا، وربط نتاج الطلبة البحثي بالتحولات الاتصالية والإعلامية التي تشهدها المملكة، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبناء كوادر إعلامية وبحثية مؤهلة.

ونوه بأن الطلبة قدموا عرضاً علمياً لمشاريعهم، وسط نقاشات علمية أسهمت في إثراء الجوانب المنهجية والمعرفية، وتعزيز جودة المخرجات البحثية بما يواكب المستجدات في مجالات الاتصال والإعلام.