البنيان يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة المركز الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس وزير التعليم رئيس مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة المركز، بحضور أعضاء المجلس من أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، بإشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأكد وزير التعليم في بداية الاجتماع أن الدعم الذي توليه حكومة المملكة لقطاع التعليم ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم يعزز دور المركز كمرجع إقليمي رائد، ويسهم في تطوير جودة التعليم، وتوسيع أثره على المستويين الإقليمي والدولي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتضمنت كلمة منظمة اليونسكو خلال الاجتماع، تثمين دعم حكومة المملكة للتعليم ورعايتها للمركز، بما يعكس شراكة استراتيجية قائمة على تحسين جودة التعليم كأساس للتنمية المستدامة؛ منوهة بدور المركز في دعم السياسات التعليمية المرتكزة على بناء القدرات وتعزيز الابتكار.

وشهد الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم عرضاً موجزاً للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال قدّمه مدير عام المركز أمين مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن المديرس، حيث اطّلع المجلس على تقرير إنجازات عام 2025م متضمناً حزمة من المبادرات والمشاريع النوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والقوائم المالية للسنة المنتهية، إضافة إلى التصور المقترح لتحول المركز من نطاقه الإقليمي إلى النطاق الدولي.