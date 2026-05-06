شكرا لقرائتكم خبر أمانة تبوك تشارك في أسبوع البيئة بمبادرات متنوعة وبرامج تعريفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت أمانة منطقة تبوك أبرز منجزاتها البيئية خلال مشاركتها في معرض «أسبوع البيئة 1447هـ/2026م»، المقام تحت شعار «أثرك أخضر»، ضمن حزمة متكاملة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي وتحسين جودة المشهد الحضري.

وكشفت الأمانة عن توزيع نحو 2400 شجرة وشجيرة وزهرة موسمية لزوار جناحها، في خطوة عملية لتعزيز الغطاء النباتي وتحفيز المجتمع على تبني ثقافة التشجير والمساهمة في تنمية البيئة المحلية، وقدمت برامج توعوية متنوعة ركزت على ترسيخ الممارسات البيئية السليمة، إلى جانب التعريف بدور المردم البيئي في إدارة النفايات بطرق آمنة، واستعراض جهودها في تطوير الحدائق العامة ومبادرات التشجير المستدام.

وفي جانب كفاءة الطاقة، أبرزت الأمانة حصولها على شهادة كفاءة الطاقة بنسبة التزام بلغت 100%، ما يعكس مستوى الانضباط في ترشيد الاستهلاك وتطبيق أفضل الممارسات البيئية.

واستعرضت تجربة مشروع النقل العام، مشيرة إلى أن الحافلات الكهربائية تمثل 25% من إجمالي أسطولها، في توجه يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة.