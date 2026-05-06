تواصل فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع التمويل» بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت في المدينة المنورة فعاليات «أسبوع التمويل»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى الحلول التمويلية وتمكين قطاع المنشآت.

وشهد اليوم الثاني مشاركة عدد من الجهات العارضة شملت: البنك الأهلي، وصندوق التنمية الزراعية، وسمة، وبرنامج كفالة، ومصرف الراجحي، إضافة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرضت الجهات المشاركة خدماتها ومنتجاتها التمويلية الداعمة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني ورشة عمل استعرضت أبرز الحلول التمويلية المقدمة للمنشآت. وقدمت جلسة بعنوان «ممكنات الصندوق الصناعي التمويلية والاستشارية»، تطرقت إلى دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم وتمكين القطاع الصناعي عبر برامجه التمويلية والاستشارية. وتناولت ورشة أخرى بعنوان «أهمية المعلومات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة»، أهمية البيانات الائتمانية في تعزيز كفاءة القرارات التمويلية وتقليل المخاطر على المنشآت.