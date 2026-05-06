شكرا لقرائتكم خبر صندوق البيئة: تنمية الوعي البيئي لدى النشء ركيزة لتعزيز الاستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسهم صندوق البيئة، بصفته راعيا استراتيجيا لفعاليات أسبوع البيئة 2026، في تعزيز الوعي البيئي لدى النشء، بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق الاستدامة، وتمكين الأجيال القادمة من الإسهام في حماية الموارد الطبيعية.

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق البيئة فواز العنزي، أن مشاركة الصندوق في أسبوع البيئة 2026 تنطلق من قناعة بأن الاستثمار في البيئة يبدأ من بناء الوعي، مشيرا إلى أهمية إشراك الأطفال واليافعين في فهم التوجهات البيئية للمملكة وتعزيز إدراكهم لدورهم في دعم مسارات الاستدامة.

وأوضح العنزي أن جناح صندوق البيئة يركز على تقديم تجربة تفاعلية موجهة للنشء، من خلال تصميم يجمع بين الجوانب التعليمية والترفيهية، ويسهم في ترسيخ المفاهيم البيئية بأساليب مبسطة وجاذبة. ويضم الجناح عددا من الأركان التفاعلية، من أبرزها الرسم والألوان، والفهد الصياد، والشاشة التفاعلية، وصندوق المعلومات، حيث تقدم هذه الأركان محتوى تثقيفيا يعكس تنوع البيئة في المملكة وثروتها الفطرية.

وفي زاوية «الرسم والألوان»، يتفاعل الأطفال مع مواد تعليمية تتضمن معلومات وصورا لعدد من الكائنات الفطرية، مثل المها العربي، وظبي الإدمي، والعقاب النساري، والإبل، بما يتيح لهم تلوينها والتعرف على خصائصها، في تجربة تجمع بين التعلم والتفاعل.

كما تسلط زاوية «الفهد الصياد» الضوء على جهود المملكة في إعادة توطين الفهد، من خلال إبراز ولادة 4 أشبال وإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية بعد انقطاع دام 4 عقود، وذلك بأسلوب تفاعلي عبر فن طي الورق، بما يعزز ارتباط الأطفال بالجهود الوطنية في حماية الحياة الفطرية.