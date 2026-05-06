شكرا لقرائتكم خبر العلا تفعل أسبوع البيئة 2026 ببرامج تفاعلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إطلاق عدد من الفعاليات والبرامج التوعوية والتفاعلية الخميس المقبل، ضمن مشاركتها في أسبوع البيئة 2026، في إطار جهودها لتعزيز الوعي البيئي وتثقيف المجتمع والزوار.

وتستمر الفعاليات حتى السبت، حيث تبدأ من 5 مساء إلى 10 ليلا، عبر حزمة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتعنى بنشر الثقافة البيئية وتعزيز السلوكيات الإيجابية في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتشهد الفعاليات مشاركة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى جانب ركن خاص بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث تعرض نماذج من التقنيات البيئية الحديثة، تشمل محطات مراقبة جودة الهواء، وآليات الاستجابة للحوادث البيئية، بما يعكس دور التقنيات في دعم حماية البيئة واتخاذ القرار.

وتتضمن البرامج أنشطة توعوية وتفاعلية، تسلط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة، وتعزز مشاركة المجتمع في تبنّي الممارسات البيئية السليمة، إلى جانب التعريف بالجهود المبذولة في مراقبة الملوثات والحد من آثارها. وتأتي هذه الفعاليات امتدادًا لجهود العلا في حماية بيئتها الطبيعية، ورفع مستوى الوعي العام، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام، ويعزز جودة الحياة، ويبرز مكانة العلا ويعزز مكانتها كنموذج وطني في العمل البيئي.