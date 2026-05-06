السعودية تفعّل منظومة رقمية متكاملة لتسهيل رحلة الحجاج عبر "نسك مسار"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الإثنين، تفعيل منظومتها الرقمية المتكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل وصولهم إلى المملكة، عبر منصة "نسك مسار"، التي تربط بين إجراءات التعاقد، والأعمال التشغيلية والميدانية، ومعالجة التأشيرات، ضمن بنية رقمية متكاملة، بما يعكس اتساع نطاق التحول الرقمي في خدمات الحج وارتباطه المباشر بجاهزية الرحلة من مراحلها الأولى.

وتتيح منصة "نسك مسار" أتمتة جميع الإجراءات المرتبطة بالحج، بما يسهم في اختصار الوقت، ورفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز دقة المتابعة قبل وصول الحاج، من خلال قنوات رقمية معتمدة تتيح استكمال عدد من المتطلبات بصورة منظمة ومبكرة، إذ اعتمدت الوزارة خارطة زمنية رقمية واضحة عبر منصة "نسك مسار" تبدأ من إتاحة بيانات المخيمات والتحويل إلى المحفظة الإلكترونية، مرورًا بمرحلة التعاقدات ورفع بيانات الحجاج وتكوين المجموعات، وصولًا إلى إصدار التأشيرات واستكمال بيانات الاستعداد المسبق قبل بدء الوصول.

كما يبرز تطبيق "نسك" بوصفه إحدى أبرز الأدوات الرقمية التي توسّع الوزارة نطاق الاستفادة منها، إذ تجاوز عدد مستخدميه هذا العام 51 مليون مستخدم من جميع دول العالم، يستفيدون من أكثر من 100 خدمة رقمية، فيما يشكّل المستخدمون من خارج المملكة 60% من إجمالي مستخدميه، بما يعزز قدرته على الوصول إلى الحاج قبل قدومه، وتمكينه من الاطلاع على الخدمات والتصاريح والاستفادة من المنصة عبر نافذة رقمية موحدة.

وعلى صعيد الاستفادة من التقنيات الناشئة في المشاعر المقدسة، فعّلت وزارة الحج والعمرة، لأول مرة في حج هذا العام، منظومة المستشعرات والقارئات الذكية لبطاقة نسك؛ لإدارة عمليات التفويج ومتابعة الأعمال التشغيلية والرصد اللحظي لحركة الحشود والتنبؤ المستقبلي لسلوكيات الحجاج، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الحشود وتعزيز انسيابية التنقل بين المشاعر.

ويمتد أثر هذه الحلول إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات ذات العلاقة، عبر مسار أكثر ترابطًا يرفع كفاءة التنسيق، ويسرّع الوصول إلى الخدمة، ويدعم جاهزية الحاج منذ بدء رحلته وحتى وصوله إلى المملكة، في نموذج رقمي يعكس توجه الوزارة نحو بناء تجربة أكثر سلاسة وكفاءة واستباقية لخدمة ضيوف الرحمن.

المصدر : وكالة وفا