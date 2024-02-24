شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة القناة غدا بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فريق القناة غدا السبت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الصعود فى دورى المحترفين.

وجاءت قائمة غزل المحلة لمواجهة القناة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود الخضرى، أحمد فوزى

الدفاع: أحمد طارق، كاستيلو، عمرو الجزار، الكومى، بسام وليد، عمورى، محمد جابر

الوسط: نادر رمضان، على عباس بيسو، محمود عبد العزيز، إسلام مجدى، يحيى زكريا، شيكو محارب، نيمار

الهجوم: ريفو، تشارلز باسى، كريم أشرف، أحمد سالم، عبده يحيى

وتنطلق فى الثالثة عصرغد السبت، مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الصعود فى دورى المحترفين، والتى تشهد ندية كبيرة وإثارة بهدف حصد بطاقتى الصعود المباشر للدورى الممتاز، فيما يدخل صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى ب، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز.