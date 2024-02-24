شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم قبل مواجهة أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الختامي اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى، في المباراة المقرر لها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية. ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى من مران الزمالك، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسم التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة.