النصر السعودي يرغب في ضم حارس مرمى عالمي

ياسر رشاد - القاهرة - يجري مسؤولو أحد الاندية فى العودية، مفاوضات جادة، من أجل التعاقد مع حارسي المرمى الألماني مانويل نوير، والإسباني ديفيد دي خيا، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقامت صحيفة “آس”، الإسبانية، بنشر الراتب السنوي الذى نوهت عنه بمبلغ 30 مليون يورو مع مكافأة انتقال، لضم أحدهما، لكنهما لم يوافقا على تلك الخطوة.

صحيفة أس الاسبانية



وأبرزت الصحيفة خلال تقريرها أن نادي النصر السعودي، يخوض سباق الحصول على خدمات الثنائي نوير، قائد بايرن ميونيخ الألماني، ودي خيا، الحر.

وأشارت الى ان العالمي، يهتم بضم حراس مرمى عالميين مثل الألماني أندريه تير شتيجن، من برشلونة الإسباني، والأوكراني أندريه لونين، من ريال مدريد الإسباني، والسلوفيني يان أوبلاك، من أتلتيكو مدريد الإسباني.



وعلى الجانب الآخر، ينوي النصر بدء المفاوضات من أجل التعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، ودخوله أيضًا في الفترة ذاتها ضمن قائمة اهتمامات الهلال، الذي جلب بعدها الحارس المغربي ياسين بونو.



وتعرض الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس مرمى النصر السعودي الى اصابة أوائل الشهر الجار، مما تسبب في إبتعاده عن مباراة الفتح، ضمن دوري روشن السعودي، ومباراتي الفيحاء، لحساب ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا.