شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادت الزمالك لمواجهة أبو سليم بالكونفدرلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوزيه جوميز إستعدادته الليلة لمواجهة أبو سليم الليبى، في المباراة المقرر لها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية .

س.. ما موقف الزمالك فى مجموعته قبل مواجهة أبو سليم؟

ج.. يحتل الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسم التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

ما قائمة الزمالك في مباراة أبو سليم؟

تضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

س.. ما غيابات الزمالك أمام أبو سليم الليبى؟

ج..يغيب عن الزمالك عدة لاعبين، على رأسهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر وإبراهيما نداى ومحمود حمدي الونش، بالإضافة إلى محمد عبد الشافي وزياد كمال.

س.. ما الموقف النهائى لإذاعة اللقاء؟

تلقى نادى الزمالك تأكيدات من مسئولى الاتحاد الأفريقي "كاف" بعدم إذاعة مباراة الفريق أمام أبو سليم الليبى المقرر إقامتها فى السادسة مساء غد، الأحد، على استاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

س.. ما التعليمات النهائية من جوميز للاعبى الزمالك قبل مواجهة أبو سليم؟

ج ..أجرى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تقسيمة فنية في وسط الملعب عقب الانتهاء من تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران الجماعي للفريق بالجزائرو الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو 1956، وحرص المدير الفني خلال التقسيمة على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي شرحها للاعبيه في محاضرة نظرية قبل انطلاق المران .





ج .. يطبق البرتغالى جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، سياسة التدوير بين اللاعبين لمنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقديم نفسه وإثبات ذاته، وحتى تتاح له فرصة تقييم المجموعة كلها قبل الحكم على مستواها، ووعد جوميز جميع لاعبى الزمالك بالحصول على الفرصة كاملة قبل تقييمهم، وهو نفس الأمر الذى دفعه لإجراء بعض التغييرات على قائمة مباراة أبو سليم الليبى عما كانت عليه في لقاء الإسماعيلى بالدورى.

س.. ما يدور فى عقل جوميز بخصوص منح جميع اللاعبين فرص؟