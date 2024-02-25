شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: استبعاد كهربا من رحلة غانا لأسباب فنية ولا استثناءات فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من رحلة غانا جاء لأسباب فنية تماما وليست له علاقة بأي أمور أخرى. وقال بيبو، عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: الأهلي لا يعرف الاستثناءات وإعفاء لاعب من المباريات لأسباب شخصية، ومارسيل كولر المدير الفني اختار المجموعة التي استقر عليها من وجهة نظره الفنية، وقام باستبعاد بقية اللاعبين. وأضاف: "وسام أبوعلي لاعب مميز ويؤدي بقوة في التدريبات، ويمثل إضافة كبيرة للفريق وطول الوقت يرغب في المشاركة وليس بعيداً عن اللاعبين، وقد اندمج سريعا، ولديه إمكانيات كبيرة، وقد تعرض للإصابة بعد الوصول إلى فورمة مميزة ولكنه قادر على الاستمرار في التألق". وأشار إلى أن الفرنسي أنتوني موديست يقدم مستويات مميزة بالفترة الأخيرة، وتألق في المباريات الودية، وهو لاعب كبير ومثّل أفضل أندية العالم.

وأكد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المستوى الذي قدمه مصطفى شوبير حارس الفريق، منح حالة من الطمأنينة بعد أن ظهر بشكل مميز بالمباريات الأخيرة.

واستطرد: "في العالم كله الحارس الأول هو من يشارك بشكل أكبر في المباريات، ولكن من المهم أن تمتلك حارسا ثانيا مميزا وصاحب شخصية قوية".

وأشار بيبو إلى أن شوبير حارس موهوب وليس مصنوعا ويتواجد احتياطيا لمحمد الشناوي الحارس الأول ليس في مصر فقط، وإنما في أفريقيا، وكنا نتمنى أن تتاح له الفرصة في ظروف بعيدة عن إصابة الشناوي، ولديه مهام صعبة خلال الفترة المقبلة.

واختتم خالد بيبو تصريحاته قائلا: نبارك للكابتن حسام حسن وجهازه الفني على تولي مهام تدريب المنتخب الوطني ونتمنى له التوفيق، وسوف يكون هناك تعاون بيننا من أجل مصلحة المنتخب.