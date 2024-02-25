شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنصف: نتيجة 6-1 "عادية".. ولماذا لا يتحدثون عن خماسيات الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبدالمنصف حارس نادي الزمالك السابق إنه لم يحصل على حقه الكافي على مدار السنوات الماضية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : حققت 17 بطولة وحصدت لقبي كأس الأمم الأفريقية وإنجازات عديدة مع نادي الزمالك، واجتزت نجوم كبار مثل ريان جيجز و فرانشيسكو توتي.

وأضاف : نتيجة ٦-١ عادية وواردة ويتم تصديرها للجميع ولماذا لا يتم تصدير أن محمد الشناوي استقبل ٥ أهداف مرتين، وكذلك الحضري أمام المكسيك ومباراة البرازيل وألمانيا مثلاً.. لماذا يتم تقييمي على مباراة الـ ٦-١.. مباراة ال٦-١ لم نكن موفقين، تصديت للعديد من الأهداف وكان هناك توفيق رهيب للأهلي وهي نتيجة كبيرة لكنها عادية وتم تضخيم الأمور.

وتابع: أحمد الشناوي موهبة كاملة ويملك مقومات كبيرة وهو موهوب، ولكن هناك ما يؤخره، وأكدت أن موهبة الحضري لم تكن كاملة وكانت هناك أمورًا يمكن أن تتكامل لديه، لكنه أكمل مسيرته لأنه يملك ثقة كبيرة، ولم أقلل منه وأقول أنه ليس أسطورة.

واعتبر أن الموهبة الكاملة ليست موجودة في الوقت الحالي، وأن الجيل الحالي يحتاج للكثير من العمل من الأجهزة الفنية، وأن الأمور أصبحت أكثر صعوبة.

وقال عبد المنصف: "محمد الشناوي حقق إنجازات كبيرة مع ناديه والمنتخب، ويعرف ماذا يريد ولا يتشبع من البطولات، وهو مجتهد ومريح لأي مدرب حراس.