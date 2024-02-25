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برشلونة يمطر شباك خيتافي برباعية ويقفز للوصافة

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المنامة - ياسر ابراهيم - يمطر شباك خيتافي برباعية ويقفز للوصافة

الأحد, 25 فبراير, 2024 - 10:47 صباحاً

أمطر فريق برشلونة شباك ضيفه خيتافي بأربعة أهداف نظيفة، محققا فوزا سهلا، منحه وصافة مؤقتا، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، السبت، على ملعب "لويس كومبانيس" في الجولة 26 للمسابقة.
 
الفوز هو الرابع خلال اللقاءات الخمس الأخيرة للعملاق الكتالوني الذي رفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر بخمس نقاط ومتقدما بنقطة أمام جاره جيرونا صاحب المركز الثالث.
 
ويلعب ريال مدريد ضد إشبيلية الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في حين سيلاقي فريق جيرونا ضيفه رايو فاليكانو، الإثنين، في ختام منافسات الجولة.
 
في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز العاشر، بعد أن تكبد خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم.
 
سجل البرازيلي رافينيا والبرتغالي جواو فيليكس والهولندي فرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز أهداف المباراة في الدقائق 20 و53 و61 و90+1.
 
الأناضول
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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