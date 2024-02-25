برشلونة يمطر شباك خيتافي برباعية ويقفز للوصافة

أمطر فريق برشلونة شباك ضيفه خيتافي بأربعة أهداف نظيفة، محققا فوزا سهلا، منحه وصافة الدوري الإسباني مؤقتا، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، السبت، على ملعب "لويس كومبانيس" في الجولة 26 للمسابقة.



الفوز هو الرابع خلال اللقاءات الخمس الأخيرة للعملاق الكتالوني الذي رفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر بخمس نقاط ومتقدما بنقطة أمام جاره جيرونا صاحب المركز الثالث.



ويلعب ريال مدريد ضد إشبيلية الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في حين سيلاقي فريق جيرونا ضيفه رايو فاليكانو، الإثنين، في ختام منافسات الجولة.



في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز العاشر، بعد أن تكبد خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم.



سجل البرازيلي رافينيا والبرتغالي جواو فيليكس والهولندي فرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز أهداف المباراة في الدقائق 20 و53 و61 و90+1.



الأناضول

