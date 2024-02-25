شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على أبو سليم 1 / 0 بالكونفدرالية.. وإصابة زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الزمالك على أبو سليم الليبى بهدف دون رد فى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح ناصر منسى فى تسجيل هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء، بعدها واصل لاعبو الزمالك الضغط على الفريق الليبى فى محاولة لتسجيل الهدف الثانى، وتعرض أحمد زيزو للإصابة فى نهاية الشوط الأول ويتدخل الجهاز الطبى ويغادر اللاعب أرض الملعب على نقالة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل أبو سليم المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وساجرادا الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وسوار الغينى فى المركز الرابع دون نقاط.