شكرا لقرائتكم خبر عن منسى يسجل هدف الزمالك الثانى فى مرمى أبو سليم الليبى مع بداية الشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل ناصرمنسى لاعب الزمالك الهدف الثانى له ولفريقه فى شباك أبو سليم الليبى بالدقيقة 47 من عمر المباراة التي تجمعهما باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح النتيجة 2 / 0، حتى الأن.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.