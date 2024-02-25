الدوري الإسباني.. ريال مدريد واشبيلية يتعادلان سلبياً في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت احداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وإشبيلية بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

جاء الشوط الأول متكافئاً في بدايته حيث تبادل الفريقين الهجمات قبل أن ينجح فينسيوس جونيور في هز الشباك بالدقيقة العاشرة قبل أن يتم الغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفار بداعي وجود تسلل.

سيطر ريال مدريد بشكل كبير على وسط الملعب وحاول إختراق دفاع إشبيلية المتمركز بشكل جيد عن طريق الأطراف دون خطورة واضحة.

كثف الريال ضغطه في الدقائق الأخيرة وسدد تشوايميني كرة خطيرة مرت جوار القائم، ثم توغل براهيم دياز داخل المنطقة واهدر فرصة أخرى مؤكدة.

وسدد فالفيريدي نجم وسط ريال مدريد تصويبة صاروخية تصدى لها حارس إشبيلية بصعوبة لتنتهي احداث الشوط بنتيجة 0-0.