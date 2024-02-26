منتخب اليمن يواصل الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني ل منتخب اليمن الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي ومساعده الوطني محمد سالم الزريقي، إستبعاد ثمانية لاعبين من معسكر المنتخب المقام بصنعاء.

ويستعد منتخب اليمن لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 م وكأس آسيا 2027م، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات (اليمن، الإمارات، البحرين، النيبال).

وبحسب تقييم الجهاز الطبي ل منتخب اليمن فقد تم إقرار منح ثلاثة لاعبين راحة بسبب الإصابة التي تعرضوا لها خلال المعسكر الداخلي وتحول دون مشاركتهم في التصفيات الآسيوية وهم اللاعبين: أكرم جوبح ، ناصر محمد ناصر ، أحمد باحاج.

فيما تم منح إستغناء مؤقت لخمسة لاعبين بسبب عدم إكتمال وثائق السفر وانتهاء الجوازات وهم اللاعبين: حسن باسفر، عبدالقوي الحضرمي، حسن عراسي، علاء الصهباني، صلاح سعيد سالم.

وتم تكليف اللاعبين المستبعدين باستكمال تجديد وثائق السفر على أن يظلوا تحت الطلب من قبل الجهاز الفني في حال استدعت الحاجة لعودتهم إلى صفوف المنتخب.

وتقلصت قائمة منتخب اليمن إلى 25 لاعباً وهم كالتالي:

1- عبدالله السعدي - شعب إب

2- محمد أمان - شعب حضرموت

3- سعود السوادي - أهلي صنعاء

4- أحمد ضبعان - أهلي صنعاء

5- أشرف بالرقعان - سلام الغرفة

6- محمد القشمي - شعب إب

7- الخضر الدوح - شعب حضرموت

8- قاسم الشرفي - وحدة صنعاء

9- محمد الطيري - وحدة صنعاء

10- زيدان مكرم - تضامن حضرموت

11- حمزة محروس - أهلي تعز

12- حمزة حنش - أهلي صنعاء

13- رضوان الحبيشي - وحدة صنعاء

14- عبدالمجيد صبارة - وحدة صنعاء

15- ممدوح بن عجاج - تضامن حضرموت

16- عبدالعزيز مصنوم - تضامن حضرموت

17- أحمد عبدالغني - فحمان

18- نواز عبدالهادي - فحمان

19- حيدر أسلم - أهلي صنعاء

20- علي فضل عبس - تضامن حضرموت

21- جميل الدبعي - 22 مايو

22- صقر الدربي - أهلي صنعاء

23- عماد الجديمة - 22 مايو

24- محمد هاشم - وحدة صنعاء

25- أسامه مكرف - اتحاد إب

ويخضع لاعبو المنتخب اليمني لبرنامج إعدادي مكثف على فترتين صباحية ومسائية بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ومن المقرر أن ينضم إليهم اللاعبين المحترفين في الخارج خلال المرحلة الثانية من الإعداد لاختيار القائمة النهائية التي تضم 23 لاعباً.

وفي سياق متصل استكملت الأمانة العامة للاتحاد الترتيبات اللازمة لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي المقرر انطلاقه بداية مارس المقبل بمدينة أبها السعودية قبل التوجه إلى الإمارات لخوض المباراة المقبلة ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية يوم 21 مارس في دبي، وإياباً في الجولة الرابعة من التصفيات يوم 26 مارس بمدينة أبها السعودية.