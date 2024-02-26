الزمالك يكشف موقف زيزو وفتوح من نهائي كأس مصر أمام الاهلي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك موقف الثنائي أحمد زيزو وأحمد فتوح من مباراة الاهلي في نهائي كأس مصر.

وتعرض أحمد سيد زيزو، للإصابة بإلتواء في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الزمالك ضد أبو سليم، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

فيما يخضع أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي احقت به خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا.. تطورات إصابة ياسر إبراهيم.. وصدمة في مدة غيابه عن الاهلي

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الزمالك يوم 8 مارس، في مباراة نهائي كأس مصر، بالمملكة العربية السعودية.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات تليفزيونية: “أحمد سيد زيزو سيكون حاضرًا في لقاء نهائي كأس مصر أمام الاهلي”.

وتابع الدكتور محمد أسامة: “أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك حالته جيدة، وننهي برنامجه التأهيلي”.

واختتم: “إصابة العضلة الخلفية تكون خادعة، واتفقت مع فتوح والمدير الفني ألا نُخاطر به في مباراة أبو سليم، ووارد أن يشارك في الفترة المقبلة”.

وحقق فريق الزمالك، الفوز على نظيره أبو سليم الليبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتأهل إلى دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، كمتصدر لمجموعته.