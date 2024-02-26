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"تغيير الحكم".. ريال مدريد يفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة وإشبيلية التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ26 من .

وفاز ريال مدريد على إشبيلية بنتيجة 1-0 على ملعب سانتياجو برنابيو.

سجل هدف فوز ريال مدريد، لوكا مودريتش في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة تغيير حكم الساعة في الدقيقة 63 بداعي الإصابة.

وبذلك الفوز، رفع الريال رصيده إلى 65 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما احتل إشبيلية المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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