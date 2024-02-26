"تغيير الحكم".. ريال مدريد يفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ريال مدريد وإشبيلية التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على إشبيلية بنتيجة 1-0 على ملعب سانتياجو برنابيو.

سجل هدف فوز ريال مدريد، لوكا مودريتش في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة تغيير حكم الساعة في الدقيقة 63 بداعي الإصابة.

وبذلك الفوز، رفع الريال رصيده إلى 65 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما احتل إشبيلية المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة.

اقرأ أيضَا:

"ارتجاج وكسر".. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه