الامارات | محمد بن راشد يشهد ختام منافسات أبناء القبائل في مهرجان المرموم التراثي للهجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء ، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، حيث تابع سموه تحديات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أبناء القبائل.

وتمكّن شعار محمد علي حمد علي المري من حصد سيف الحول المفتوح وجائزته النقدية البالغة 5 مليون درهم، وذلك عن طريق (منصورة) التي سجلت توقيتاً وقدره 12:11:5 دقائق، وحلت (زاخر) لعبدالعزيز موسى عبدالعزيز الموسى في المركز الثاني، و(زعزعة) لسعيد جابر عبدالله محمد في المركز الثالث.

ونجح (هملول) في إهداء شعار منصور سعد بن قذله الاحبابي بندقية الزمول المفتوح و1.5 مليون درهم بزمن بلغ 12:26:1 دقائق، وجاء في المركز الثاني (مبهر) لحمد راشد حمد غدير الكتبي، وكان (الوذف) لمطر غانم مسفر المنصوري في المركز الثالث.

وحقق (دهام) لراشد حمد ضعيف اغدير الكتبي شداد الزمول المفتوح للإنتاج والمليون درهم بعد إكماله السباق في زمن قدره 12:38:8 دقائق، وحلّ (ريبال) لعبدالله حمد بن نصره العامري في المركز الثاني، و(مغدام) لسعيد سهيل اليبهوني الظاهري في المركز الثالث.

ونالت (هملولة) المملوكة لسهيل سعيد سعيد بالقطري الخييلي سيف الحول للإنتاج في توقيت بلغ 12:27:0 دقائق، وحصل مالكها على جائزة نقدية قيمتها مليوني درهم، وجاءت (مصيحة) لمحمد بطي محمد الحسناء المري في المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث لـ(وفاء) بشعار سعيد منانه غدير اجتبي.

وأهدى (لابق) مالكه علي سهيل نخيره عيضه العفاري خنجر الزمول المحليات والمليون درهم بزمن وقدره 12:33:0 دقائق، وحصل (السلع) لمحمد علي محمد حماد الشامسي على المركز الثاني، وجاء (الزناتي) لأحمد مطر ماجد طارش الخيلي في المركز الثالث.

وظفرت (ساسكو) المملوكة لناصر عبدالله احمد عبدالله المسند بشداد الحول المحليات بعد أن سجلت زمناً بلغ 12:16:7 دقائق، وجاءت (الروضة) لمانع علي محمد حماد الشامسي في المركز الثاني، بينما كان ثالث المراكز من نصيب (قيصومه) بشعار ناصر عبدالله احمد عبدالله المسند.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز اليوم الختامي لمنافسات هجن أبناء القبائل، عقب نهاية الشوط السادس.