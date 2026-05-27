اليابان | هل تقود زيادات الأجور تحول الاقتصاد الياباني رغم الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة؟

تصدّرت زيادات الأجور التي تجاوز متوسطها 5% مفاوضات رفع الأجور الربيعية في اليابان هذا العام، ما عزّز الآمال بحدوث انتعاش اقتصادي جديد بعد سنوات طويلة من الركود وضعف التضخم. لكن الخبير الاقتصادي يامادا هيساشي يحذر من أن دخول الاقتصاد مرحلة جديدة من التضخم قد يفرض تحديات خطيرة على الشركات الصغيرة، التي تجد صعوبة أكبر في تحمّل ارتفاع تكاليف الأجور والمواد الخام مقارنة بالشركات الكبرى.

زيادات الأجور تصبح الطبيعي الجديد

كانت نتائج مفاوضات رفع الأجور الربيعية ”شونتو“ لعام 2026 في اليابان مشجعة. في 18 مارس/ آذار، أعلنت مجموعة كبيرة من الشركات الكبرى قرارها بقبول مطالب نقاباتها بشأن الأجور لعام 2026 بشكل كامل. ووفقاً لـرينغو (الاتحاد الياباني لنقابات العمال)، بلغ متوسط الزيادة المعلنة في الأجور حتى 23 مارس/ آذار للشركات بجميع أحجامها 5.26% (بما في ذلك الزيادات المجدولة) — وهو انخفاض طفيف عن الرقم الصادر في المرحلة نفسها من العام الماضي، لكنه لا يزال يتجاوز علامة 5%. وحتى في الشركات الصغيرة والمتوسطة (أقل من 300 موظف)، والتي كانت محور الهجوم العمالي لهذا العام، تجاوز متوسط زيادة الأجور 5%، وإن كان بفارق ضئيل. وقد تجاوزت النتيجة قليلاً التوقع البالغ 4.69% الذي أصدره معهد سياسات العمل والتدريب الياباني في فبراير بناءً على استطلاعه للإدارة والعمال والخبراء.

كانت سمة بارزة في مفاوضات رفع الأجور الربيعية هذا العام هي الموقف الاستباقي لأصحاب العمل اليابانيين الكبار. ويعكس ذلك السياسة التي أعلنتها كيدانرين (الاتحاد الياباني للمنظمات التجارية) في منتدى العمل والإدارة أواخر يناير، والذي يمثل بداية رسمية لمفاوضات رفع الأجور. وفي كلمته خلال الحدث، قال رئيس كيدانرين تسوتسوي يوشينوبو: «سياستنا الأساسية هي أنه في مفاوضات العمل لعام 2026، يجب على الإدارة أن تبدأ من افتراض زيادة في الأجر الأساسي من أجل تعزيز اتجاه زيادات الأجور الذي بدأ يترسخ بقوة في عام 2025». ويشير هذا إلى أن الأعمال التجارية أصبحت الآن متفقة تماماً مع العمال والحكومة في الاعتراف بحاجة زيادات الأجور المستمرة. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يكون عصر الركود الاسمي الطويل للأجور قد انتهى أخيراً.

ما الذي يمكن أن نعزو إليه هذه العقلية الجديدة؟

أحد العوامل هو التحول من اقتصاد انكماشي إلى اقتصاد تضخمي في السنوات التي تلت أزمة كورونا. لقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان أكثر من 2% في كل عام تقويمي منذ 2022 بفضل مزيج من العوامل، بما في ذلك نهاية العولمة المفرطة (التي غذت المنافسة السعرية العالمية الشديدة) وانخفاض قيمة الين على المدى الطويل نتيجة لعجز التجارة الياباني. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة خاصة سريعة في الأشهر الأخيرة، أصبحت زيادات الأجور الكبيرة ضرورية فقط لمواكبة تكاليف المعيشة.

يُعدّ تفاقم نقص العمالة عاملاً آخر ساهم في عودة زيادات الأجور إلى وضعها الطبيعي بعد سنوات من الركود. في استطلاع تانكان (المسح الاقتصادي قصير الأجل للشركات في اليابان) الصادر عن بنك اليابان في مارس/ آذار 2026، بلغ مؤشر الانتشار لظروف التوظيف -38، مما يشير إلى نسبة تاريخية عالية من الشركات التي تعاني من نقص في الموظفين. أثر انخفاض معدل المواليد في اليابان بشكل خاص على إمداد العمال الشباب. في السنوات الأخيرة، قادت الشركات الكبرى الطريق في رفع الأجور سعياً لتعزيز التوظيف، وتضطر الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اتباع النهج نفسه للمنافسة على الموارد البشرية الجديدة والاحتفاظ بالمواهب التي تملكها.

الشركات الصغيرة على حافة الهاوية

منذ بعض الوقت، شددت الحكومة اليابانية على الحاجة إلى إطلاق «دورة حميدة» لنمو الأجور والأسعار والإنتاجية. هل تحقق هذا الهدف؟

كانت زيادات الأجور المستدامة العقبة الأولى، ويبدو أنها قد تم تجاوزها. لكن زيادات الأجور وحدها غير كافية. تتطلب الدورة الحميدة أن تتحسن الأجور والأسعار والإنتاجية معاً. وهذا لم يحدث بعد.

إحدى المشكلات المتبقية هي العلاقة بين مكاسب الإنتاجية وزيادات الأجور. كما يظهر في الرسم البياني المرفق، انخفضت حصة العمل من الدخل في السنوات الأخيرة. وهذا يخبرنا بأن زيادات الأجور لا تزال متأخرة عن مكاسب الإنتاجية.

يبرز الرسم البياني أيضاً تبايناً كبيراً بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد. إنه يخبرنا بأن الشركات الكبرى هي المسؤولة بشكل أساسي عن الانخفاض العام في حصة العمل، بينما تقاوم الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا الاتجاه — رغم أن الشركات الكبرى ترفع الأجور بمعدل أسرع. والسبب في انخفاض حصة العمل ببطء أكبر بين الشركات الصغيرة والمتوسطة هو أن الشركات الصغيرة، التي تتأثر أكثر بارتفاع تكاليف المواد الخام، غير قادرة على نقل هذه التكاليف إلى العملاء. صيغة حصة العمل هي القيمة المضافة الإجمالية مقسومة على إجمالي تعويضات العمل. التكاليف المتزايدة التي لا يتم نقلها تقلل من القيمة المضافة الإجمالية للشركة، مما يضخم حصة العمل.

في الواقع، وجدت الشركات الصغيرة صعوبة كبيرة في رفع الأجور في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف المواد وتقلص هوامش الربح. ومع ذلك، لم يعد أمامها خيار كبير إذا أرادت تأمين الموظفين الذين تحتاجهم للعمل. في استطلاع لوبو (نظام الاستطلاع السريع لتوقعات الأعمال المحلية) لديسمبر/ كانون الأول 2025، الذي أجره غرفة التجارة والصناعة اليابانية، ارتفع نسبة الشركات التي تخطط لرفع أجور البداية في السنة المالية 2026 بنسبة 3.1 نقطة مئوية عن الرقم السابق. في الوقت نفسه، قالت نسبة كاملة بلغت 35.5% من الشركات المستجيبة — ارتفاعاً من 32.6% في العام السابق — إنها «ترفع الأجور دفاعياً» رغم عدم تحسن الأعمال.

في ظل هذه الضغوط، يتزايد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخرج من السوق، لعجزها عن التكيف مع البيئة المتغيرة. وبطبيعة الحال، فإن أي نظام اقتصادي سليم سيستبعد حتماً الشركات غير القادرة على المنافسة. ولا تُستثنى الشركات الصغيرة من ضرورة مراجعة عملياتها باستمرار للتحكم في التكاليف مع تغير الظروف. إلا أن المشكلة الآن تكمن في أن الاقتصاد يمر بتحول تاريخي، وأن الممارسات التجارية التي سادت خلال فترة الانكماش الطويلة لا تزال قائمة، مما يحول دون انتقال الزيادات في التكاليف بشكل طبيعي الآن بعد أن بدأ التضخم بالظهور.

إن انهيار حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإدارة الجيدة نتيجةً لممارسات تجارية عفا عليها الزمن يُهدد بإضعاف القاعدة الصناعية لليابان. ولمنع ذلك، نحتاج إلى تهيئة بيئة يتم فيها تمرير التكاليف بشكل تلقائي، مع وضع برامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص في الموارد الإدارية.

أسعار الغذاء والطاقة هي المفتاح

تُعدّ العلاقة بين أسعار المستهلك والأجور مشكلة أخرى. فقد انصبّ التركيز بشكل كبير على الانخفاض طويل الأجل في الأجور الحقيقية، إلا أن القضية التي برزت العام الماضي - حين قدّمت الشركات زيادات في الأجور تقارب 5.5% في المتوسط ​​- لم تكن الأجور، بل التضخم. وعلى عكس التضخم التقليدي، يقتصر هذا الارتفاع في الأسعار على قطاعات معينة، مما يُصعّب مكافحته من خلال السياسات المالية والنقدية. وتُعدّ تكاليف الغذاء والطاقة السبب الرئيسي لتجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2% خلال السنوات القليلة الماضية. ومنذ عام 2024، ظلّ ارتفاع أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء والطاقة، أقل من المعدل المستهدف البالغ 2%.

نظرًا لتأثر أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة بالظروف الجوية قصيرة الأجل وتقلبات السوق العالمية، فمن الشائع استبعاد هذه البنود عند حساب معدل التضخم الأساسي. ويُطلق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هذا ”التضخم الأساسي“. أحد أسباب تردد بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة هو أن التضخم، عند استبعاد الغذاء والطاقة، يكون أقل من المعدل المستهدف البالغ 2%. ولكن بالنظر إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية خلال السنوات القليلة الماضية، لم يعد بإمكاننا اعتبار هذه المشكلة عابرة.

السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليابان هو أن الإمدادات الغذائية العالمية تُكافح لتلبية الطلب بسبب عوامل طويلة الأجل مثل تغير المناخ ونمو الاقتصادات الناشئة. يُؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر حالات الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات. علاوة على ذلك، يُساهم الضغط على النظم البيئية في تفشي إنفلونزا الطيور وغيرها من أمراض الماشية. والنتيجة هي زيادة عدم استقرار القدرة الإنتاجية العالمية في وقت يشهد فيه الطلب ارتفاعًا كبيرًا نتيجة نمو الاقتصادات الناشئة في جميع أنحاء العالم.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكلٍ حادّ وسط اضطرابات الشرق الأوسط الناجمة عن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ولا يزال من غير المؤكد متى أو حتى إن كانت ستعود إلى مستويات ما قبل الحرب. وحتى لو انتهى القتال وعادت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها، فسيستغرق الأمر وقتًا لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة التي دُمّرت في دول الخليج. علاوة على ذلك، ستسعى الدول المستهلكة للنفط جاهدةً إلى استعادة احتياطياتها التي استُنزفت خلال الأزمة، مما يُضيف ضغطًا إضافيًا على أسواق الطاقة.

تعتمد اليابان اعتمادًا كبيرًا على الواردات في كلٍّ من الغذاء والطاقة. ومع ارتفاع تكاليف هذه الواردات، سيزداد عجزها التجاري. وقد يؤدي تزايد العجز التجاري إلى مزيد من انخفاض قيمة الين، مما سيزيد من تفاقم العجز التجاري الياباني في حلقة مفرغة. كل هذا من شأنه أن يُفاقم التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. فإذا استقر سعر برميل النفط الخام عند 100 دولار، وشهدت اليابان ارتفاعًا آخر في أسعار الغذاء كما حدث في عام 2025، فقد يرتفع التضخم إلى ما بين 4% و5%.

عندما يرتفع التضخم، تحتاج الشركات إلى رفع الأجور بوتيرة أسرع لتحقيق نمو حقيقي. فإذا بلغ معدل التضخم 4-5%، سيتطلب الأمر زيادة في متوسط ​​الأجور بنسبة 6-7% على الأقل (بما في ذلك الزيادات المقررة) لتعزيز الدخل المتاح. وبالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحميل المستهلكين كامل عبء ارتفاع التكاليف، فإن هذا الأمر سيكون صعباً للغاية.

لا تعيقوا الدورة الحميدة

تُعدّ أزمة الطاقة الحالية مثالًا كلاسيكيًا على الصدمة الخارجية. في مثل هذه الحالة، يتمثل الرد الأمثل في أن تتقاسم الكيانات الاقتصادية عبء ارتفاع التكاليف مع التركيز على الأهداف طويلة الأجل. عمليًا، يعني هذا الحفاظ على زيادات الأجور عند حوالي 5% مع تشجيع تمرير التكاليف إلى المستهلكين لتجنب إرهاق الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان.

لا يزال مؤشر أسعار المستهلك في اليابان منخفضًا بالنسبة للسلع والخدمات خارج قطاعي الغذاء والطاقة. في ظل هذه الظروف، قد تُثبت السياسات المالية أو الرأسمالية المصممة لكبح ارتفاع الأسعار بشكل عام أنها تأتي بنتائج عكسية فيما يتعلق بتعزيز تمرير التكاليف. فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة، ينبغي التركيز على تقديم الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​الأكثر تضررًا، بدلًا من دعم الصناعات أو غيرها من التدابير الشاملة التي تهدف إلى خفض الأسعار.

إضافةً إلى ذلك، ونظرًا لتوقع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة نسبيًا على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، يتعين على الحكومة تسريع سياسات الزراعة والطاقة الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي. من هذا المنظور أيضًا، ينبغي تجنب الإعانات التي تهدف إلى ضبط التكاليف، لأنها تُقلل الحافز الاقتصادي لزيادة الاكتفاء الذاتي.

بدت نتائج خطة التنمية الاقتصادية لعام 2026 وكأنها تُبشر بعهد جديد من النمو المطرد للأجور الاسمية، مدفوعًا بتغيرات الاقتصاد العالمي والتركيبة السكانية لليابان. ومع اتفاق الحكومة والعمال والصناعة بشكل أساسي على ضرورة زيادات سنوية كبيرة، بدت دورة النمو الاقتصادي الإيجابية في متناول اليد. ولكن لسوء الحظ، في تلك اللحظة بالذات، اندلع الصراع الأخير في الشرق الأوسط، مُضيفًا عنصرًا جديدًا من الفوضى وعدم اليقين إلى المعادلة.

بدلًا من أن نسمح لهذا الاضطراب بأن يُشتت تركيزنا، يجب أن نُحكم قبضتنا على زمام الأمور. من الضروري أن يتحد العمال والإدارة في التزامهم بالحفاظ على زيادات سنوية في الأجور بنحو 5٪. في الوقت نفسه، يجب على الحكومة تجنب الإجراءات قصيرة النظر التي قد تُعطل هذه الدورة الإيجابية. بدلًا من ذلك، ينبغي عليها أن تتعامل مع الأزمة الحالية كفرصة لإطلاق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلال اليابان في مجالي الغذاء والطاقة. على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، هذه هي أفضل طريقة لمواجهة القوى العالمية للتضخم الغذائي والطاقي، وتسهيل الزيادات الحقيقية في الأجور، والحفاظ على دورة حميدة من النمو الاقتصادي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: مسؤول في جمعية عمال المعادن والآلات والتصنيع اليابانية يسجل نتائج مفاوضات الأجور الربيعية في مقر الاتحاد العمالي في ميناتو، طوكيو، في 18 مارس/ آذار 2026. © جيجي برس)