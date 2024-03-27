الامارات | وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري.. هل يشارك مع منتخب فلسطين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن موقف وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري من المشاركة مع المنتخب الفلسطيني.

وانضم النجم الفلسطيني، وسام أبو علي لصفوف الأهلي خلال في شهر يناير الماضي قادمَا من صفوف سيريوس السويدي، وكان هناك الكثير من الأخبار المتداولة بشأن أحقية اللاعب في تمثيل المنتخب الفلسطيني، ورغبة اللاعب في تغيير اتحاده من الدنماركي إلى الفلسطيني.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الفلسطيني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً يقضي بأهلية اللاعب وسام أبو علي لتمثيل منتخبنا الوطني".

وتابع: "وجاء هذا القرار بناءً على الطلب الذي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة وطلب أبو علي بتغيير اتحاده من الدنماركي إلى الفلسطيني".

واختتم: "يخوض أبو علي حالياً، غمار منافسات الدوري المصري الممتاز، رفقة الأهلي، وسبق له أن احترف في الدوري السويدي الممتاز، ودوري السوبر الدنماركي".