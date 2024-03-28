مانشستر يونايتد يبحث عن ضم مهاجم ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى نادي مانشستر يونايتد رغبته في التعاقد مع خوسيلو مهاجم نادي ريال مدريد في الصيف المقبل لتدعيم صفوفه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أكدت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن نادي مانشستر يونايتد قد أبدى رغبته في التعاقد مع خوسيلو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، في الصيف المقبل.

الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي مانشستر يونايتد أرسلوا بعض الكشّافين لمراقبة خوسيلو عن كثب، من أجل الاستفسار عن موقف اللاعب.

ويرى مسئولو مانشستر يونايتد أن خوسيلو يتمتع بلياقة بدنية جيدة في الملعب، وقدرة كبيرة على إنهاء الفرص.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر يونايتد يريد استغلال خبرة خوسيلو في الدوري الإنجليزي، بعدما سبق وأن لعب مع نيوكاسل يونايتد لمدة أربع مواسم في البريميرليج.

كذلك يريد مانشستر يونايتد استغلال فرصة اقتراب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة ريال مدريد ترغب في استمرار خوسيلو مع الفريق، في ظل تألقه وتقديمه مستويات جيدة خلال الفترة الماضية منذ انضمامه إلى صفوف الميرنجي.