سر غضب جوميز من لاعبي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، غضبه على لاعبي الفريق الأول بسبب سهرهم في شهر رمضان.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة التي تلعب الأحد المقبل على استاد السلام.

وطالب جوميز لاعبي الأبيض بضرورة التركيز في التدريبات، وخوض المباريات بجدية من أجل الفوز، وعدم تكرار السهر حتى لا يؤثر على مستوى اللاعبين.

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وشدد المدير الفني لنادي الزمالك على عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول، على ضرورة توقيع غرامات مالية على اللاعبين حال تكرر الأمر.

وكان الفريق الأبيض قد تأهل لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب تصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة.

من جانبه يُعول حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على اللاعبين وجهازهم الفني ضرورة التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم، خاصة في ظل صعوبة المنافسة على لقب الدوري الممتاز، وتراجع الفريق بجدول الترتيب.