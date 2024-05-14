القنصلية اليمنيّة بـ"جدّة" تنفي وجود أي مكاتب لها خارج مبناها وتحذر المواطنين 

المنامة - ياسر ابراهيم - نَفَت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة السعودية، اليوم الثلاثاء، وجود أي مكاتب تجارية لها خارج مبناها، محذّرة من أي مكاتب تدّعي تقديم خدمات للمواطنين باسم القنصلية.

وأكدت القنصلية، في تغريدة لها على "تويتر"، أنه "لا يوجد أي مكاتب تجارية أو غيرها مصرّح لها بإجراء معاملات قنصلية خارج مبنى القنصلية العامة".

وأهابت، "بجميع الأخوة المواطنين الحذر من التعامل مع أي مكاتب أو أشخاص يدّعون تقديم خدمات قنصلية أو خدمات إصدار جوازات للمواطنين.

ودعت المواطنين للابلاغ عن هذه المكاتب غير القانونية على الايميل: [email protected].

وحثت جميع المواطنين، على التوجّه لمبنى القنصلية العامة للحصول على جميع الخدمات القنصلية، أو عبر منصة الخدمات الإلكترونية المتوفرة على موقع القنصلية العامة https://yemencg-sa.org/pro/service.php.