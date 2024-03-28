"وجه جديد لأول مرة".. جوميز يحدد بديل السعيد وناصر ماهر أمام فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - يفقد الفريق الأول لنادي الزمالك، الثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر لاعبي الفريق خلال المواجهة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في التاسعة مساء يوم الأحد المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب السلام.

ويغيب الثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر، عن مواجهة فيوتشر، نظرا لعدم قيدهم أفريقيا، للمشاركة مع أنديتهم السابقة في النسخة الحالية للبطولات الأفريقية.

وعلم موقع الخليج 365، أن هناك اتجاه داخل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، للدفع باللاعب زياد كمال في وسط الملعب، في الظهور الأبيض مع الفريق منذ التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من نادي إنبي.

وأوضح المصدر، أن التشكيل ربما يشهد أيضا مشاركة أحمد حمدي أو محمد شحاتة في وسط الملعب لتعويض غياب ناصر ماهر.