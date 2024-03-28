محامي الشحات: تقدمنا بشكوى ضد محامي محمد الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف أشرف عبد العزيز محامي لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، حقيقة تلقي موكله إخطار للنظر في محاكمته، في الدعوى المقدمة ضده من اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي فيوتشر.

وكان محامي الشيبي أعلن في وقت سابق، أنه تم تحديد يوم 18 أبريل المقبل لنظر القضية الخاصة بحسين الشحات، على أن يمثل اللاعب أمام المحكمة.

وقال أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "إنه تم تقديم تظلم أمام القائم بأعمال المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة، يشكو فيه محامي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، عقب تصريحاته الأخيرة، بتحديد جلسة يوم 18 أبريل المقبل للنظر في محاكمة حين الشحات، بتهمة سب وقذف والاعتداء على محمد الشيبي".

وأضاف: "لم يتم إخطار الشحات بأي موعد لمحاكمته، مطالباً باستخراج أوراق القضية والجلسة التي تم تحديدها، وفقاً لتصريحات محامي اللاعب محمد الشيبي".

واختتم محامي الشحات تصريحاته: "بأنه سوف يتم استدعاء جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، لمساع أقوالهم في هذه الواقعة، بالإضافة إلى استدعاء طاقم تحكيم المباراة، كما يتم إرفاق تقرير مراقب المباراة أيضاً".

وكانت رابطة الأندية أعلنت إيقاف اللاعب حسين الشحات لمدة مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد واقعة تعديه على اللاعب محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز.