"لا تفارقك".. ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة لنجم المنتخب المصري محمد صلاح.

ونشر الحساب الرسمي صورة صلاح ضاحكا، وكتب: "يديمها ضحكة ولا تفارق وجهك يا مو".

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، في الثالثة عصر الأحد المقبل 31 مارس، وشارك صلاح في التدريبات الجماعية اليوم.

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