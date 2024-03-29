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"لا تفارقك".. ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه الحساب الرسمي لنادي الإنجليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة لنجم المنتخب المصري محمد صلاح.

ونشر الحساب الرسمي صورة صلاح ضاحكا، وكتب: "يديمها ضحكة ولا تفارق وجهك يا مو".

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون في ، في الثالثة عصر الأحد المقبل 31 مارس، وشارك صلاح في التدريبات الجماعية اليوم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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